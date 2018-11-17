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У Франції в ході протестів загинула людина, 47 отримали поранення

Новини » Надзвичайні події    17.11.2018 - 17:15
У Франції в ході протестів загинула людина, 47 отримали поранення
Фото: протести у Франції (twitter.com/JLMelenchon)

Протестувальники вимагають відмінити рішення влади про підвищення цін на бензин

В ході акцій протесту проти підвищення цін на бензин, які відбуваються у Франції, загинула одна людина, ще 47 осіб постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM.

Французька влада зазначила, що більшість постраждалих отримали поранення через агресивні дії протестуючих автомобілістів. Зокрема у департаменті Ізер жінка, побачивши натовп протестувальників, які намагалися завадити її проїзду, запанікувала і скерувала автомобіль на них.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, загалом у різних районах країни протестують більше 120 тис. осіб. В більшості міст протести проходять мирно, проте в декількох містах відбулися сутички з поліцією. У Парижі протестувальники спробували прорватися до Єлисейського палацу, однак вони були зупинені правоохоронцями, які застосували сльозоточивий газ.

Крім того, зіткнення з представниками поліції були зафіксовані в Шоле, Ренні та Німі. В районі Ам'єну байкери, які приєдналися до протестувальників, заблокували шосе. Також, від початку доби, активістами перекрита центральна магістраль Парижу - Єлисейські поля.

Зазначається, що за планом французької влади, в 2019 році податок на дизельне пальне має зрости на 6.5%, а на бензин - на 2.9%. Такі дії влада аргументує боротьбою з забрудненням атмосфери.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Італії національна профспілка студентів та інші студентські організації влаштували антиурядові протести та марші у 70 містах країни з вимогою збільшення фінансування на освіту.

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