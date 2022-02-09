Во Франции горит фабрика по производству денег: есть пострадавшие

Огонь затронул здание фабрики Банка Франции, где находится типография по производству денег. Причины пожара пока не установлены. Также не известно, пострадали или нет уже напечатанные денежные купюры.

Сообщает о 24 пострадавших, четверо из них доставлены в больницу. Их состояние не уточняется. На момент происшествия на месте находились 387 человек.

На месте пожара работают спасатели. Бульвар Дюкло, где находится фабрика, оцеплен полицией. Движение по нему перекрыто.

"Жертв нет, за исключением нескольких пострадавших от дыма", - заявил представитель пожарной городской пожарной службы Микаэль Бессейр.

По его словам, сначала огонь был очень сильным, но благодаря оперативно предпринятым мерам пожар довольно быстро удалось локализовать. К тушению привлекли около 70 спасателей и 24 спецавтомобиля.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как в начале возгорания из здания фабрики поднимался густой столб черного дыма. На других видео, снятых спустя несколько часов, видно лишь небольшое облако белого дыма.