У Франції горить фабрика з виробництва грошей: є постраждалі

Вогонь торкнувся будівлі фабрики Банку Франції, де знаходиться друкарня з виробництва грошей. Причини пожежі поки не встановлені. Також не відомо, постраждали чи ні вже надруковані грошові купюри.

Повідомляє про 24 постраждалих, четверо з них доставлені в лікарню. Їх стан не уточнюється. На момент події на місці було 387 людей.

На місці пожежі працюють рятувальники. Бульвар Дюкло, де знаходиться фабрика, оточений поліцією. Рух по ньому перекрито.

"Жертв немає, за винятком кількох постраждалих від диму", - заявив представник пожежної міської пожежної служби Мікаель Бессейр.

За його словами, спочатку вогонь був дуже сильним, але завдяки оперативно вжитим заходам пожежу досить швидко вдалося локалізувати. До гасіння залучили близько 70 рятувальників та 24 спецавтомобілі.

На кадрах, опублікованих у соцмережах, видно, як на початку спалаху з будівлі фабрики підіймався густий стовп чорного диму. На інших відео, знятих за кілька годин, видно лише невелику хмару білого диму.