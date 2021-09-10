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На металлургическом заводе Франции загорелся резервуар с кислотой: людей просят оставаться дома

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Франция, Пятница 10 сентября 2021 13:23
На металлургическом заводе Франции загорелся резервуар с кислотой: людей просят оставаться дома Фото: на металлургическом заводе Франции загорелся резервуар с кислотой (twitter.com/aubertduval)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 10 сентября, на юге Франции, на металлургическом заводе Aubert & Duval, что находится в коммуне Памье, вспыхнул резервуар с кислотой. Из-за риска выброса токсичных отходов в воздух местных жителей просят оставаться дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на префектуру департамента в Twitter.

"Сегодня утром в здании площадью 400 кв. м на территории завода Aubert & Duval в Памье загорелся бак с кислотой. Пожар охватил все здание, персонал был эвакуирован", - говорится в сообщении.

В результате инцидента жителей, проживающих в радиусе 200 м от завода попросили не покидать свои дома.

Кроме того, других горожан призвали воздержаться от поездок в данный регион, чтобы не мешать действиям спасателей.

Также префектура объявила о закрытии всех выходов из школ, ученики пока будут оставаться внутри классов.

О причинах возгорания пока не сообщают.

Между тем в соцсетях уже обнародовали видео с места событий. Из кадров видно, как над заводом поднимается густое черное облако дыма, авторы постов отмечают, что почувствовали першение в горле.

Incendie usine pamiers, restez confiné

Posted by Christine Berge on Friday, September 10, 2021

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