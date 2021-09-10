На металлургическом заводе Франции загорелся резервуар с кислотой: людей просят оставаться дома
Сегодня, 10 сентября, на юге Франции, на металлургическом заводе Aubert & Duval, что находится в коммуне Памье, вспыхнул резервуар с кислотой. Из-за риска выброса токсичных отходов в воздух местных жителей просят оставаться дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на префектуру департамента в Twitter.
"Сегодня утром в здании площадью 400 кв. м на территории завода Aubert & Duval в Памье загорелся бак с кислотой. Пожар охватил все здание, персонал был эвакуирован", - говорится в сообщении.
В результате инцидента жителей, проживающих в радиусе 200 м от завода попросили не покидать свои дома.
Кроме того, других горожан призвали воздержаться от поездок в данный регион, чтобы не мешать действиям спасателей.
Также префектура объявила о закрытии всех выходов из школ, ученики пока будут оставаться внутри классов.
О причинах возгорания пока не сообщают.
Между тем в соцсетях уже обнародовали видео с места событий. Из кадров видно, как над заводом поднимается густое черное облако дыма, авторы постов отмечают, что почувствовали першение в горле.
Incendie usine pamiers, restez confinéPosted by Christine Berge on Friday, September 10, 2021