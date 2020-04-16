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Во Франции число умерших из-за коронавируса превысило 17 тысяч

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 01:20
Во Франции число умерших из-за коронавируса превысило 17 тысяч
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Более 10 тысяч французов скончались в больницах

Во Франции общее число летальных исходов вследствие заражения коронавирусом достигло 17 тысяч 167 человек. Об этом передает AFP.

Как сообщил вечером 15 апреля директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения Франции Жером Саломон. Известно, что из этого числа 10 тысяч 643 человека скончались в больницах.

Всего от начала эпидемии во Франции госпитализировали свыше 74 тыс. пациентов, зараженных коронавирусом. На сегодня в больницах лечатся 31 тыс. 779 инфицированных. В отделениях реанимации - 6467 больных. Только за последние сутки поступили 2 тыс. 415 больных.

Напомним, на французском авианосце "Шарль де Голль" подтвердили коронавирус у более трети членов команды. Так, вечером 14 апреля были протестированы 1767 членов команды, тесты 668 моряков были положительными.

Добавим, что итальянская компания Irbm может завершить разработку вакцины от коронавируса до осени этого года. Уже в конце апреля компания начнет испытания потенциальной вакцины от коронавируса. Ожидается, что вакцина появится в доступе до осени 2020 года.

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