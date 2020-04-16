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У Франції число померлих внаслідок коронавірусу перевищило 17 тисяч

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 01:20
У Франції число померлих внаслідок коронавірусу перевищило 17 тисяч
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Більше 10 тисяч французів померли в лікарнях

У Франції загальна кількість летальних випадків внаслідок зараження коронавірусом досягла 17 тисяч 167 осіб. Про це передає AFP.

Як повідомив увечері 15 квітня директор Генеральної дирекції міністерства охорони здоров'я Франції Жером Саломон. Відомо, що з цього числа 10 тисяч 643 людей померли в лікарнях.

Всього від початку епідемії у Франції госпіталізували понад 74 тис. пацієнтів, заражених коронавірусом. На сьогодні в лікарнях лікуються 31 779 тис. інфікованих. У відділеннях реанімації - 6467 хворих. Тільки за останню добу надійшло 2 тис. 415 хворих.

Нагадаємо, на французькому авіаносці "Шарль де Голль" підтвердили коронавірус у понад третини членів команди. Так, ввечері 14 квітня були протестовані 1767 членів команди, тести 668 моряків були позитивними.

Додамо, що італійська компанія Irbm може завершити розробку вакцини від коронавірусу до осені цього року. Уже в кінці квітня компанія почне випробування потенційної вакцини від коронавируса. Очікується, що вакцина з'явиться в доступі до осені 2020 року.

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