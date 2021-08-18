Во Франции бушуют пожары: пострадали 22 человека, есть первая жертва
В южной части Франции продолжаются масштабные лесные пожары. В результате погиб один человек, а 22 - пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.
По словам местного чиновника, лесной пожар уже охватил 7 тысяч гектаров. Из 22 пострадавших 19 отравились дымом, также 5 пожарных также получили легкие травмы.
Отмечено, что лесной пожар заставил тысячи местных жителей и туристов бежать.
Высокая температура и сильный ветер заставили местную власть эвакуировать почти 7 тысяч человек из домов и кемпингов префектуры Вар.
К тушению пожара привлекли около 1200 пожарных, которые используют шланги, самолеты и вертолеты, чтобы взять под контроль пламя.
Стоит отметить, что в этом году огонь уничтожил части Турции, Болгарии, Албании, Северной Македонии, Греции, Италии, Испании, Португалии, Израиля, Туниса, Алжира и Марокко.
Это связывают с сухой и жаркой погодой летом, но климатологи предупреждают, что они будут становиться все более распространенными из-за глобального потепления.
Напомним, в департаменте Вар на юго-востоке Франции, недавно вспыхнул масштабный лесной пожар были эвакуированы несколько тысяч человек.