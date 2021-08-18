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Во Франции бушуют пожары: пострадали 22 человека, есть первая жертва

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Франция, Среда 18 августа 2021 13:37
Во Франции бушуют пожары: пострадали 22 человека, есть первая жертва Фото: в результате пожаров во Франции пострадали 22 человека, есть первая жертва (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В южной части Франции продолжаются масштабные лесные пожары. В результате погиб один человек, а 22 - пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

По словам местного чиновника, лесной пожар уже охватил 7 тысяч гектаров. Из 22 пострадавших 19 отравились дымом, также 5 пожарных также получили легкие травмы.

Отмечено, что лесной пожар заставил тысячи местных жителей и туристов бежать.

Высокая температура и сильный ветер заставили местную власть эвакуировать почти 7 тысяч человек из домов и кемпингов префектуры Вар.

К тушению пожара привлекли около 1200 пожарных, которые используют шланги, самолеты и вертолеты, чтобы взять под контроль пламя.

Стоит отметить, что в этом году огонь уничтожил части Турции, Болгарии, Албании, Северной Македонии, Греции, Италии, Испании, Португалии, Израиля, Туниса, Алжира и Марокко.

Это связывают с сухой и жаркой погодой летом, но климатологи предупреждают, что они будут становиться все более распространенными из-за глобального потепления.

Напомним, в департаменте Вар на юго-востоке Франции, недавно вспыхнул масштабный лесной пожар были эвакуированы несколько тысяч человек.

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