У Франції вирують пожежі: постраждали 22 людини, є перша жертва

У південній частині Франції продовжуються масштабні лісові пожежі. Внаслідок чого загинула одна людина, а 22 - постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24 .

За словами місцевого чиновника, лісова пожежа вже охопила 7 тисяч гектарів. З 22 постраждалих 19 отруїлися димом, також 5 пожежників також отримали легкі травми.

Зазначено, що лісова пожежа змусила тисячі місцевих жителів і туристів втікати.

Висока температура та сильний вітер змусили місцеву владу евакуювати майже 7 тисяч осіб з будинків та кемпінгів префектури Вар.

До гасіння пожежі залучили близько 1200 пожежників, які використовують шланги, літаки та гелікоптери аби взяти під контроль полум'я.

Варто зазначити, що цього року вогонь знищив частини Туреччини, Болгарії, Албанії, Північної Македонії, Греції, Італії, Іспанії, Португалії, Ізраїлю, Тунісу, Алжиру та Марокко.

Це пов'язують із сухою і жаркою погодою влітку, але кліматологи попереджають, що вони будуть ставати все більш поширеними через глобальне потепління.