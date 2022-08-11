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У Франції вирують масштабні лісові пожежі: евакуйовано 10 тисяч людей

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Франція, Четвер 11 серпня 2022 05:35
У Франції вирують масштабні лісові пожежі: евакуйовано 10 тисяч людей Фото: У Франції вирують масштабні лісові пожежі (twitter.com/sudouest)
Автор: Олег Васьків

На південному заході Франції вирують масштабні лісові пожежі. Наразі приборкати полум'я не вдалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Із небезпечних районів у департаментах Ландес і Жиронда евакуювали 10 тисяч людей. Стихія швидко поширюється та вже знищила 6200 гектарів насаджень.

До гасіння полум'я залучили понад 1000 пожежників, 9 літаків і 2 гелікоптери.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен висловив "великі підозри, що пожежа є актом підпалів".

Своєю чергою прем’єр-міністерка Елізабет Борн заявила, що уряд країни мобілізує всі засоби для боротьби з вогнем.

Нагадаємо, у Франції через посушливу і спекотну погоду спалахнули лісові пожежі.

До слова, 10 серпня на Кубі змогли ліквідовати найбільшу пожежу в історії острова.

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Франція Пожежа
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