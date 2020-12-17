Во Франции блокировали деятельность почти 400 очагов радикального исламизма

Французская власть обнаружила и заблокировала почти 400 ячеек, которые распространяли идеи радикального исламизма. Для этого правоохранительные органы, спецслужбы и местные префектуры использовали специальную стратегию.

Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Правоохранители заблокировали деятельность 394 очагов, которые могли пропагандировать радикальные исламистские идеи.

"Действия государства в борьбе против терроризма и радикального исламизма были особенно жесткими и решительными, начиная с ноября", - сказал министр.

Кроме того, в базу данных лиц, которые подозреваются в радикальных настроениях, внесли 231 человек.

Напомним, мэр Ниццы распорядился закрыть все храмы в городе после нападения с ножом на прихожан церкви.

Он считает нападение с ножом возле церкви террористическим актом.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что исламисты не будут спать спокойно во Франции.

После этого во Франции совершили еще одно нападение на людей. В Авиньоне неизвестный напал с ножом на полицейских. При нападении на полицейских мужчина кричал "Аллах Акбар". В ответ полиция открыла огонь.