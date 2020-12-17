У Франції блокували діяльність майже 400 осередків радикального ісламізму

Французька влада виявила та заблокувала майже 400 осередків, які поширювали ідеї радикального ісламізму. Для цього правоохоронні органи, спецслужби і місцеві префектури використовували спеціальну стратегію.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен.

Правоохоронці заблокували діяльність 394 осередків, які могли пропагувати радикальні ісламістські ідеї.

"Дії держави у боротьбі проти тероризму і радикального ісламізму були особливо жорсткими і рішучими, починаючи з листопада", - сказав міністр.

Крім того, до бази даних осіб, які підозрюються у радикальних настроях, внесли 231 особу.

Нагадаємо, мер Ніцци розпорядився закрити всі храми в місті після нападу з ножем на прихожан церкви.

Він вважає напад з ножем біля церкви терористичним актом.

До цього президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ісламісти не будуть спати спокійно у Франції.

Після цього у Франції здійснили ще один напад на людей. В Авіньйоні невідомий напав з ножем на поліцейських. При нападі на поліцейських чоловік кричав "Аллах Акбар". У відповідь поліція відкрила вогонь.