Во Франции автомобиль въехал в толпу около клуба

В результате происшествия пострадали семь человек

Во Франции в городе Камбре в результате наезда на толпу около ночного клуба пострадали семь человек. Об этом сообщает телеканал LCI со ссылкой на данные полиции.

Сообщается, что водитель сначала сбил людей, в том числе охранника, а затем въехал в столб. Двое из семи пострадавших были эвакуированы вертолетом с места происшествия и госпитализированы. Предварительно, двое из пострадавших были в тяжелом состоянии.

При этом точные причины произошедшего неизвестны. По словам источника телеканала в полиции, это произошло после конфликта с одним из охранников клуба. Водитель был задержан и взят под стражу.

Отметим, что по данным France3, подозреваемый управлял машиной Audi A3. По данным телеканала, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, и ранее был уличен в правонарушениях.

Напомним, 12 августа в городе Лилль неизвестный протаранил дверь мечети, а затем скрылся.