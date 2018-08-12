Во Франции неизвестный протаранил двери мечети
В результате инцидента никто не пострадал
Во Франции, в городе Лилль, неизвестный протаранил дверь мечети, а затем скрылся. Об этом сообщили в местной префектуре, передает France 3.
Сообщается, что речь идет о мечети аль-Вифак. В результате происшествия никто не пострадал. Полиция на данный момент ищет подозреваемого.
Издание отмечает, что водитель управлял машиной Mercedes, и полиция установила его личность. По данным портала, он из страны Магриба и был ранее судим. Его мотивы неизвестны.
Напомним, в тюрьме коммуны Салон-де-Прованс 25-летний заключенный взял в заложники медсестру. Как отмечается, заключенный сдался полиции через три часа. Медсестра, которая работает в психиатрическом отделении, осталась без повреждений.