Во Франции неизвестный протаранил двери мечети

В результате инцидента никто не пострадал

Во Франции, в городе Лилль, неизвестный протаранил дверь мечети, а затем скрылся. Об этом сообщили в местной префектуре, передает France 3.

Сообщается, что речь идет о мечети аль-Вифак. В результате происшествия никто не пострадал. Полиция на данный момент ищет подозреваемого.

Издание отмечает, что водитель управлял машиной Mercedes, и полиция установила его личность. По данным портала, он из страны Магриба и был ранее судим. Его мотивы неизвестны.

Напомним, в тюрьме коммуны Салон-де-Прованс 25-летний заключенный взял в заложники медсестру. Как отмечается, заключенный сдался полиции через три часа. Медсестра, которая работает в психиатрическом отделении, осталась без повреждений.