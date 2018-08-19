У Франції автомобіль в'їхав у натовп біля клубу

В результаті події постраждали сім осіб

У Франції в місті Камбре в результаті наїзду на натовп біля нічного клубу постраждали сім осіб. Про це повідомляє телеканал LCI з посиланням на дані поліції.

Повідомляється, що водій спочатку збив людей, в тому числі охоронця, а потім в'їхав у стовп. Двоє з семи постраждалих були евакуйовані вертольотом з місця події і госпіталізовані. Попередньо, двоє з постраждалих у важкому стані.

При цьому точні причини події невідомі. За словами джерела телеканалу в поліції, це сталося після конфлікту з одним з охоронців клубу. Водій був затриманий і взятий під варту.

Зазначимо, що за даними France3 підозрюваний керував машиною Audi A3. За даними телеканалу, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння, і раніше був помічений у правопорушення.

Нагадаємо, 12 серпня в місті Лілль невідомий протаранив двері мечеті, а потім зник.