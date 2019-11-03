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Во Франции автобус с туристами попал в ДТП

Новости » Происшествия     03.11.2019 - 17:39
Во Франции автобус с туристами попал в ДТП
Фото: ДТП во Франции (courrier-picard.fr)

В автобусе находились 32 пассажира и водитель

На севере Франции перевернулся автобус, направлявшийся из Парижа в Лондон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Courrier picard.

Сообщается, что авария произошла в департаменте Сомма на севере страны. Из-за мокрой дороги водитель потерял управление, в результате чего автобус врезался в ограждение и перевернулся.

В автобусе находились граждане РФ, Франции, США, Испании, Австралии и Великобритании.

Всего в автобусе находились 32 пассажира и водитель. Все они были доставлены в больницы. Четверо получили тяжелые травмы.

Напомним, в Турции микроавтобус, перевозивший украинских туристов, столкнулся с трактором, пострадали 13 человек. ДТП произошло на трассе Деницли-Анталья. В результате столкновения микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограду.

Также РБК-Украина писало, что в Чехии в ДТП пострадали десять украинцев. Авария произошла в ночь на 20 октября по дороге в Брно. В автобусе, который вылетел с дороги и перевернулся, находилось 12 человек. Среди пострадавших оказалось три женщины и семь мужчин.

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