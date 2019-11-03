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У Франції автобус з туристами потрапив в ДТП

Новини » Надзвичайні події     03.11.2019 - 17:39
У Франції автобус з туристами потрапив в ДТП
Фото: ДТП у Франції (courrier-picard.fr)

В автобусі перебувало 32 пасажири і водій

На півночі Франції перекинувся автобус, що прямував з Парижа в Лондон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Courrier picard.

Повідомляється, що аварія сталася в департаменті Сомма на півночі країни. Через мокру дорогу водій втратив керування, в результаті чого автобус врізався в огорожу і перекинувся.

В автобусі перебували громадяни РФ, Франції, США, Іспанії, Австралії і Великобританії.

Всього в автобусі знаходилися 32 пасажири і водій. Всі вони були доставлені в лікарні. Четверо отримали важкі травми.

Нагадаємо, в Туреччині мікроавтобус, що перевозив українських туристів, зіткнувся з трактором, постраждали 13 людей. ДТП сталося на трасі Деницли-Анталья. В результаті зіткнення мікроавтобус з'їхав з дороги і врізався в огорожу.

Також РБК-Україна писало, що в Чехії в ДТП постраждали десять українців. Аварія сталася в ніч на 20 жовтня по дорозі в Брно. В автобусі, який вилетів з дороги і перекинувся, перебували 12 осіб. Серед постраждалих виявилося три жінки і сім чоловіків.

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