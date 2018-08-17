Во Франции автобус с детьми столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В аварии пострадали 9 человек
Во Франции девять человек пострадали в результате столкновения перевозившего детей автобуса с грузовиком. Об этом сообщает L'Union.
Отмечено, что авария произошла на трассе Париж - Реймс в коммуне Виллер-Агрон-Эгизи региона Пикардия. Автобус перевозил детей от 3 до 13 лет, всего в нем находились 45 человек. Травмы двух детей 11 и 12 лет оцениваются как серьезные.
Сообщается, что водитель остановил автобус на обочине из-за необходимости заменить колесо со спущенной шиной. Шофер грузовика не увидел транспортное средство и врезался в него.
#accident de la route, Villers Agron sur l’A34, @F3Picardie pic.twitter.com/JbZ6nITAVx— France 3 Champagne-Ardenne (@France3CA) August 16, 2018
Напомним, ранее сообщалось, что на юго-западе Франции в поселке Мансьє школьный автобус столкнулся с автомобилем, травмированы 27 человек.
Автобус с 45 учениками средней школы и девятью взрослыми, включительно с водителем, столкнулся с автомобилем.