Во Франции автобус с детьми столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В аварии пострадали 9 человек

Во Франции девять человек пострадали в результате столкновения перевозившего детей автобуса с грузовиком. Об этом сообщает L'Union.

Отмечено, что авария произошла на трассе Париж - Реймс в коммуне Виллер-Агрон-Эгизи региона Пикардия. Автобус перевозил детей от 3 до 13 лет, всего в нем находились 45 человек. Травмы двух детей 11 и 12 лет оцениваются как серьезные.

Сообщается, что водитель остановил автобус на обочине из-за необходимости заменить колесо со спущенной шиной. Шофер грузовика не увидел транспортное средство и врезался в него.

Напомним, ранее сообщалось, что на юго-западе Франции в поселке Мансьє школьный автобус столкнулся с автомобилем, травмированы 27 человек.

Автобус с 45 учениками средней школы и девятью взрослыми, включительно с водителем, столкнулся с автомобилем.