У Франції автобус з дітьми зіткнувся з вантажівкою, є постраждалі
В аварії постраждали 9 осіб
У Франції дев'ять людей постраждали в результаті зіткнення автобуса з вантажівкою. Про це повідомляє L'Union.
Зазначено, що аварія сталася на трасі Париж - Реймс в комуні Віллер-Агрон-Егізи регіону Пікардія. Автобус перевозив дітей від 3 до 13 років, всього в ньому перебували 45 осіб. Травми двох дітей 11 і 12 років оцінюються як серйозні.
Повідомляється, що водій зупинив автобус на узбіччі через необхідність замінити колесо зі спущеною шиною. Шофер вантажівки не побачив транспортний засіб і врізався в нього.
#accident de la route, Villers Agron sur l A34, @F3Picardie pic.twitter.com/JbZ6nITAVx— France 3 Champagne-Ardenne (@France3CA) August 16, 2018
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на південному-заході Франції в селищі Мансьє шкільний автобус зіткнувся з автомобілем, травмовано 27 осіб.
Автобус з 45 учнями середньої школи і дев'ятьма дорослими, включно з водієм, зіткнувся з автомобілем.