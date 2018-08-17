У Франції автобус з дітьми зіткнувся з вантажівкою, є постраждалі

В аварії постраждали 9 осіб

У Франції дев'ять людей постраждали в результаті зіткнення автобуса з вантажівкою. Про це повідомляє L'Union.

Зазначено, що аварія сталася на трасі Париж - Реймс в комуні Віллер-Агрон-Егізи регіону Пікардія. Автобус перевозив дітей від 3 до 13 років, всього в ньому перебували 45 осіб. Травми двох дітей 11 і 12 років оцінюються як серйозні.

Повідомляється, що водій зупинив автобус на узбіччі через необхідність замінити колесо зі спущеною шиною. Шофер вантажівки не побачив транспортний засіб і врізався в нього.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на південному-заході Франції в селищі Мансьє шкільний автобус зіткнувся з автомобілем, травмовано 27 осіб.

Автобус з 45 учнями середньої школи і дев'ятьма дорослими, включно з водієм, зіткнувся з автомобілем.