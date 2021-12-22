На аукционе во Франции продали первое в истории SMS-сообщение. Пока неизвестно кто именно стал его владельцем, впрочем лот ушел с торгов за 132 680 евро.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на RFI.
На аукционе во Франции за 132 680 евро продали первое в истории SMS-сообщение.
Аукцион организовал французский дом Aguttes.
Лот с первым в истории сообщению оценивался от 100 до 200 тысяч евро и ушел с торгов за 132 680 евро.
Аукционный дом выставил лот в формате NFT (невзаимозаменяемого токена), который подтверждает право на владение сообщением. В то же время в дополнение к сертификату токена шли изображения компьютерного кода первого SMS.
Фото: во Франции на аукционе продали первое SMS-сообщение в истории (aguttes.com)