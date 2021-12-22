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Во Франции на аукционе продали первое SMS-сообщение в истории

Автор: Сергей Пышкин

На аукционе во Франции продали первое в истории SMS-сообщение. Пока неизвестно кто именно стал его владельцем, впрочем лот ушел с торгов за 132 680 евро.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на RFI.

На аукционе во Франции за 132 680 евро продали первое в истории SMS-сообщение.

Аукцион организовал французский дом Aguttes.

Лот с первым в истории сообщению оценивался от 100 до 200 тысяч евро и ушел с торгов за 132 680 евро.

Что особенного в сообщении:

  • сообщение было отправлено 3 декабря 1992 года в 18:09 на телефон Ричарда Джарвиса - бывшего директора британской компании Vodafone.
  • в частности, оно содержало довольно короткий текст: "С Рождеством".

Аукционный дом выставил лот в формате NFT (невзаимозаменяемого токена), который подтверждает право на владение сообщением. В то же время в дополнение к сертификату токена шли изображения компьютерного кода первого SMS.

Фото: во Франции на аукционе продали первое SMS-сообщение в истории (aguttes.com)

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Франция