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У Франції на аукціоні продали перше SMS-повідомлення у історії

Автор: Сергій Пишкін

На аукціоні у Франції продали перше в історії SMS-повідомлення. Наразі невідомо хто саме став його власником, втім лот пішов із торгів за 132 680 євро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на RFI.

На аукціоні у Франції за 132 680 євро продали перше в історії SMS-повідомлення.

Аукціон організував французький дім Aguttes.

Лот з першим в історії повідомленням оцінювався від 100 до 200 тисяч євро й пішов з торгів за 132 680 євро.

Що особливого в повідомлені:

  • повідомлення було відправлено 3 грудня 1992 року о 18:09 на телефон Річарда Джарвіса - колишнього директора британської компанії Vodafone.
  • зокрема, воно містило доволі короткий текст: "З Різдвом".

Аукціонний дім виставив лот у форматі NFT (невзаємозамінного токена), який підтверджує право на володіння повідомленням. Водночас на додаток до сертифіката токена йшли зображення комп'ютерного кода першого SMS.

Фото: у Франції на аукціоні продали перше SMS-повідомлення у історії (aguttes.com)

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Франція