На аукціоні у Франції продали перше в історії SMS-повідомлення. Наразі невідомо хто саме став його власником, втім лот пішов із торгів за 132 680 євро.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на RFI.
На аукціоні у Франції за 132 680 євро продали перше в історії SMS-повідомлення.
Аукціон організував французький дім Aguttes.
Лот з першим в історії повідомленням оцінювався від 100 до 200 тисяч євро й пішов з торгів за 132 680 євро.
Аукціонний дім виставив лот у форматі NFT (невзаємозамінного токена), який підтверджує право на володіння повідомленням. Водночас на додаток до сертифіката токена йшли зображення комп'ютерного кода першого SMS.
Фото: у Франції на аукціоні продали перше SMS-повідомлення у історії (aguttes.com)