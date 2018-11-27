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Во Франции арестовали чиновника из сената по подозрению в шпионаже на КНДР, -  AFP 

Новости » Происшествия    27.11.2018 - 13:35
Во Франции арестовали чиновника из сената по подозрению в шпионаже на КНДР, -  AFP 
Фото: Бенуа Кеннеди (911tap.org)

Кеннеди занимает один из постов в сенатском управлении архитектуры и культурного наследия

Во Франции арестовали высокопоставленного чиновника сената Бенуа Кеннеди по подозрению в шпионаже на Северную Корею. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP .

Как сообщает издание, Кеннеди работал на КНДР. Его в марте 2018 года задержали, а потом допрашивали сотрудники Главного управления нацбезопасности, которые пытаются установить ценность данных, которые он якобы передавал в Пхеньян.

Как отмечает издание, Кеннеди занимает один из постов в сенатском управлении архитектуры и культурного наследия. В его компетенцию входят управленческие и финансовые вопросы. Он также является президентом ассоциации франко-корейской дружбы, которая выступает за воссоединение Северной и Южной Корей.

Отмечается, что чиновник часто писал статьи о КНДР и много путешествовал по Корейскому полуострову.

Ранее сообщалось, что служба военной контрразведки Австрии задержала офицера австрийской армии в отставке по подозрению в том, что с 1990-х годов он шпионил в пользу Российской Федерации.

Информацию об австрийском полковнике, который шпионил в пользу РФ, Вене могли передать спецслужбы Великобритании с целью изменить отношение Австрии к Москве.

Позже австрийский военный опроверг обвинения в шпионаже на РФ.

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