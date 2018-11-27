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У Франції заарештували чиновника з сенату за підозрою в шпигунстві на КНДР, - AFP

Новини » Надзвичайні події    27.11.2018 - 13:35
У Франції заарештували чиновника з сенату за підозрою в шпигунстві на КНДР, - AFP
Фото: Бенуа Кеннеді (911tap.org)

Кеннеді займає одну з посад у сенатському управлінні архітектури та культурної спадщини

У Франції заарештували високопоставленого чиновника сенату Бенуа Кеннеді за підозрою в шпигунстві на Північну Корею. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP .

Як повідомляє видання, Кеннеді працював на КНДР. Його в березні 2018 року затримали, а потім допитували співробітники Головного управління нацбезпеки, які намагаються встановити цінність даних, які він нібито передавав в Пхеньян.

Як зазначає видання, Кеннеді займає одну з посад у сенатському управлінні архітектури та культурної спадщини. У його компетенцію входять управлінські та фінансові питання. Він також є президентом асоціації франко-корейської дружби, яка виступає за возз'єднання Північної і Південної Кореї.

Відзначається, що він часто писав статті про КНДР і багато подорожував по Корейському півостровы.

Раніше повідомлялося, що служба військової контррозвідки Австрії затримала офіцера австрійської армії у відставці за підозрою в тому, що з 1990-х років він шпигував на користь Російської Федерації.

Інформацію про австрійському полковника, який шпигував на користь РФ, Відні могли передати спецслужби Великобританії з метою змінити ставлення Австрії до Москві.

Пізніше австрійський військовий спростував звинувачення в шпигунстві на користь РФ.

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