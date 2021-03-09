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У Франції Apple звинуватили в порушенні прав користувачів

Новость на русском → Париж, Вівторок 09 березня 2021 20:47
У Франції Apple звинуватили в порушенні прав користувачів Фото: логотип Apple (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Французька асоціація France Digitale, захищає інтереси місцевих технологічних стартапів і венчурних підприємців, заявила, що американська компанія Apple порушує законодавство Європейського союзу щодо захисту даних. У свою чергу в Apple заявили, що висунуті проти компанії звинувачення безпідставні.

Про це повідомляє Reuters.

У заяві France Digitale говориться, що за замовчуванням у всіх пристроях компанії дозволено Apple "здійснювати власні рекламні кампанії без чіткого повідомлення користувачів про це", хоч в останній версії iOS 14 користувачів запитують, чи готові вони дозволяти встановленим на мобільний пристрій додатками збирати основні ідентифікаційні дані для таргетування реклами

Асоціація вважає це порушенням законодавства ЄС у галузі захисту особистих даних користувачів, оскільки всі організації зобов'язані чітко інформувати своїх клієнтів про збір даних і питати їх дозволу на це.

Крім того, France Digitale вважає, що функціонал відстеження місця розташування на пристроях Apple дозволяє йому збираються ділитися даними з іншими компаніями без попереднього повідомлення користувачів.

"Ми розуміємо, що все це схоже на битву Давида з Голіафом, але ми налаштовані рішуче", - вважає голова асоціації Ніколя Брієн.

Він додав, що свою скаргу його асоціація направить французькому регулятору CNIL, що відповідає за захист особистих даних користувачів.

У компанії вважають, що звинувачення проти Apple безпідставні.

"Викладені у скарзі звинувачення є неправдивими і будуть розглядатися як спроба тих, хто сам стежить за користувачами, відвернути увагу від власних діянь і ввести в оману регуляторів", - йдеться в заяві компанії.

Раніше повідомлялося, що у Британії проведуть антимонопольне розслідування відносно американської корпорації Apple. Розробників заявляють, що умови магазину додатків Apple є несправедливими.

Крім того, раніше Apple погодилася виплатити 500 млн доларів штрафу за уповільнення iPhone після того, як в кінці 2017 року корпорація визнала, що навмисне знижувала швидкість роботи деяких моделей iPhone.

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