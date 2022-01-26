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Во Франции антирекорд: за сутки COVID-19 заразилось более полумиллиона человек

Автор: Анна Полисученко

Во Франции за минувшие 24 часа зафиксировали свыше 501 000 новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки от коронавируса во Франции скончались 364 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Worldometers.

Это максимальный суточный прирост количества инфицированных в стране за все время пандемии.

При этом за минувшие сутки бустерную дозу во Франции от COVID-19 сделали более 312 000 человек.

Полный курс вакцинации от коронавируса в стране прошли почти 80% населения.

Ранее мы писали, что глава Минздрава Франции заболел COVID-19.

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