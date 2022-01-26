У Франції антирекорд: за добу COVID-19 заразилося понад півмільйона людей

У Франції за минулі 24 години зафіксували понад 501 000 нових випадків зараження коронавірусом. За останню добу від коронавірусу у Франції померли 364 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Worldometers.
Це максимальний добовий приріст кількості інфікованих в країні за весь час пандемії.
При цьому за минулу добу бустерну дозу у Франції від COVID-19 зробили понад 312 000 осіб.
Повний курс вакцинації від коронавірусу в країні пройшли майже 80% населення.
Раніше ми писали, що глава МОЗ Франції захворів на COVID-19.