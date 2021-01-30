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Во Франции на акциях протеста задержали 35 человек

Париж, Суббота 30 января 2021 21:25
Во Франции на акциях протеста задержали 35 человек
Фото: протесты в Париже (twitter.com)
Автор: Роман Тверденко

Во Франции полиция задержала 35 участников протестов против закона "О глобальной безопасности". Из них абсолютное большинство задержаны в Париже.

Об этом сообщает BFMTV.

28 из этих людей были задержаны в столице, где произошли столкновения участников акций с полицией.

Всего, по данным правоохранительных органов, на протесты по всей стране вышли 32 770 человек, из которых 5050 - в Париже. Это существенно меньше, чем 28 ноября. Тогда, по данным организаторов, на акции вышли полмиллиона человек, а по утверждению властей - 133 тысячи.

Напомним, недовольство митингующих вызывает 24 статья закона, предусматривающая штрафы за фото- и видеосъемку отдельных полицейских, если распространение этих кадров "угрожает физической или психической неприкосновенности отдельных чиновников".

За данное правонарушение можно будет получить год тюрьмы или штраф в 45 тыс. евро. Кроме того, демонстранты ранее сочли несоразмерной реакцию полицейских, которые в ночь на 1 января разогнали подпольный рейв в Бретании с участием порядка 2400 человек.

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