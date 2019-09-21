Во Франции на акции "желтых жилетов" задержали более сотни человек

В Париже (Франция) правоохранители задержали более 100 демонстрантов, которые в субботу, 21 сентября, вышли на антиправительственную акцию протеста движения "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление французской полиции в Twitter.

Как сообщается, на данный момент полиция задержала 106 протестующих, а также оштрафовала по меньшей мере 104 человека. Правоохранители осмотрели уже 1249 демонстрантов, которые вышли сегодня на улицы Парижа.

Кроме того, по данным телеканала BFM, полиция применила слезоточивый газ против группы демонстрантов, которые двигались на акцию протеста на Елисейские поля. Несколько человек приблизились к границе полиции и выкрикивали непонятные лозунги, в ответ правоохранители применили силу.

Напомним, ранее сообщалось, что во время акции протеста "желтых жилетов" во французском Нанте на прошлой неделе задержали 35 демонстрантов. У задержанных были изъяты около 100 зонтиков и огнетушитель. Тогда на антиправительственную демонстрацию в Нанте вышли почти 1800 человек.

Также РБК-Украина писало, что в Париже работники общественного транспорта устроили акцию протеста из-за пенсионной реформы. В связи с забастовкой были перекрыты 16 линий метрополитена, нарушено движение автобусов и трамваев, а также двух из трех пригородных железнодорожных линий.