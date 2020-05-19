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Партия Макрона потеряла большинство в Национальной ассамблее

Новости » В мире     19.05.2020 - 15:43
Партия Макрона потеряла большинство в Национальной ассамблее
Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Семь ее депутатов присоеденились к новой депутатской группе

Партия президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, Республика" потеряла абсолютное большинство в Национальной ассамблее после отделения группы депутатов.

Об этом сообщает BFM TV.

Так, 7 ее членов присоединились к новой депутатской группе "Экология, демократия, солидарность", созданную 17 депутатами. Участники объявили себя независимыми, "ни в большинстве, ни в оппозиции".

Отмечается, что приоритетом в своей работе они называют трансформации в социальной сфере и охране окружающей среды: "реагировать на неотложные ситуации в экологии, модернизировать демократию, уменьшить социальную и территориальную неравенство".

Вследствие вхождения 7 своих депутатов к новой группе, президентская сила потеряла абсолютное большинство - у нее осталось 288 мест, вместо необходимых 289. В то же время она может рассчитывать на своих союзников из MoDem и Agir.

Кроме того, партия вновь получит абсолютное большинство, если к ней присоединится преемник депутата Оливье Гаярда, который покинул мандат, чтобы занять пост мэра.

Напомним, ранее Макрон раскритиковал страны ЕС за полное закрытие границ в условиях пандемии COVID-19. По его мнению, это портит репутацию ЕС.

Также РБК-Украина писало, что Германия и Франция предлагают создать фонд восстановления экономики ЕС.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ФранцияполитикаЭммануэль Макрон
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