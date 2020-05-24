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У Франції 60% виборців незадоволені президентством Макрона, - опитування

Новини » Політика     24.05.2020 - 14:39
У Франції 60% виборців незадоволені президентством Макрона, - опитування
Фото: Емануель Макрон (elysee.fr)

За місяць популярність президента Франції просіла на 3%

У Франції 60% виборців незадоволені президентством Емануеля Макрона, згідно з опитуванням. При цьому прем'єр-міністр Едуард Філіп набуває все більшу популярність.

Про це свідчать результати соціологічного опитування центру Ifop для видання Le Journal du dimanche.

Як зазначається, популярність Макрона за останній місяць впала на три пункти. Задоволені його президентством 39% французів, у той час як 60% незадоволені.

При цьому прем'єр-міністр Едуард Філіп за останній місяць отримав ще 2% підтримки, досягнувши 46% хороших думок серед жителів Франції.

"Французам подобається управління коронавірусною кризою главою уряду і його чіткі виступи, а також справедливий тон", - йдеться в повідомленні.

Опитування проводилося за вибіркою з 1918 людина, представником французького населення у віці 18 років і старше. Інтерв'ю проводилися за допомогою онлайн-анкет з четверга 14 травня по суботу 23 травня 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що партія Макрона "Вперед, Республіка" втратила абсолютну більшість у Національній асамблеї після відділення групи депутатів.

Також РБК-Україна писало, що у Франції можуть перенести другий тур муніципальних виборів на січень 2021 року.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ФранціяЕммануель Макрон
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