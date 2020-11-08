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Германия изменила правила для въезжающих из-за рубежа

Берлин, Воскресенье 08 ноября 2020 11:34
Германия изменила правила для въезжающих из-за рубежа
Фото: турист в аэропорту (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

В Германии вступили в силу новые карантинные правила для тех, въезжает в Германию из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Теперь на самоизоляции необходимо будет провести 10 дней, а не 14, как было ранее.

Об этом сообщает Die Zeit.

Теперь перед въездом в Германию заранее необходимо будет вносить личные данные в онлайн-регистр.

Кроме того, теперь прервать карантин при наличии отрицательного теста на коронавирус можно будет с пятого дня самоизоляции.

При этом, самоизоляция не нужна будет жителям приграничных регионов, которые ездят в другую страну за покупками, а также водителей грузовых автомобилей, машинистов и пилотов, дипломатов, представителей власти, которые возвращаются из зарубежных поездок.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель намерена предложить премьер-министрам федеральных земель ФРГ ввести в стране так называемый "легкий" карантин.

Кроме того, 15 октября в Германии ужесточали карантинные ограничения из-за распространения COVID-19.

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