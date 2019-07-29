Во Франкфурте мужчина столкнул женщину с ребенком под поезд

На центральном вокзале города Франкфурт-на-Майне мужчина столнул ребенка и его мать под прибывающий поезд, в результате инцидента мальчик погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

Как сообщается, 40-летний мужчина,который находился на перроне, толкнул женщину и его мать под поезд. Женщине удалось спастись, но мальчик погиб на месте происшествия.

Полиции удалось задержать преступника в ходе "масштабной полицейской операции". На месте работали 16 машин скорой помощи и вертолет.

По информации правоохранителей, 40-летний эритреец попытался скрыться, но его преследовали пассажиры, и в конечном итоге преступника задержали. В его крови обнаружены следы кокаина.

По информации немецких правоохранителей, преступник и его жертвы не знали друг друга.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во Львовской области в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем в Самборском районе один человек погиб и один пострадал.

Кроме того, в результате столкновения поезда "Интерсити+" сообщением Киев - Львов с автомобилем на переезде перегона Вершница - Новоград-Волынский вечером в среду, 10 июля, пострадал один человек. В "Укрзализныци" отметили, что ДТП, спровоцированное водителем автомобиля около 20:00, привело к задержке движения поезда по указанному направлению.