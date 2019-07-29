У Франкфурті чоловік зіштовхнув жінку з дитиною під потяг

На центральному вокзалі міста Франкфурт-на-Майні чоловік столнул дитини і його мати під прибуваючий поїзд, в результаті інциденту хлопчик загинув. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

Як повідомляється, 40-річний чоловік,який знаходився на пероні, штовхнув жінку і його мати під потяг. Жінці вдалося врятуватися, але хлопчик загинув на місці пригоди.

Поліції вдалося затримати злочинця в ході масштабної поліцейської операції". На місці працювали 16 машин швидкої допомоги, і вертоліт.

За інформацією правоохоронців, 40-річний эритреец спробував втекти, але його переслідували пасажири, і в кінцевому підсумку злочинця затримали. У його крові були виявлені сліди кокаїну.

За інформацією німецьких правоохоронців, злочинець і його жертви не знали один одного.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Львівській області в результаті зіткнення пасажирського поїзда з автомобілем у Самбірському районі одна людина загинула і одна постраждала.

Крім того, в результаті зіткнення поїзда "Інтерсіті+" сполученням Київ - Львів з автомобілем на переїзді перегону Вершница - Новоград-Волинський ввечері в середу, 10 липня, постраждала одна людина. В "Укрзалізниці" зазначили, що ДТП, спровоковане водієм автомобіля близько 20:00, призвело до затримки руху поїзда за вказаним напрямом.