ua en ru
Сб, 04 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

"Франкенштейн" атакує Європу: що відомо про новий варіант COVID-19

Європа, Субота 04 жовтня 2025 00:33
UA EN RU
"Франкенштейн" атакує Європу: що відомо про новий варіант COVID-19 Ілюстративне фото: COVID-19 атакує Європу (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У Європі стрімко поширюється новий варіант COVID-19 під назвою "Франкенштейн", який відзначається підвищеною заразністю та викликає занепокоєння серед медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SRF.

За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC), уже на початку вересня новий варіант коронавірусу XFG, який отримав неофіційну назву "Франкенштейн", становив понад 80 % нових зареєстрованих випадків COVID-19 на континенті, фактично ставши домінантним штамом.

Інфекціоніст Алессандро Діана, експерт інформаційно-вакцинальної платформи InfoVac, в інтерв’ю швейцарському телебаченню RTS пояснив, що новий варіант є поєднанням двох підваріантів "Омікрону". За його словами, люди, які нині мають симптоми, схожі на застуду - біль у горлі, ломоту в тілі, нежить - цілком можуть бути інфіковані саме цим варіантом COVID-19.

Попри підвищену заразність, варіант XFG не вважається більш небезпечним, ніж попередні штами. Симптоми залишаються схожими на типову респіраторну інфекцію: нежить, біль у горлі, біль у м’язах та загальне нездужання.

Діана заспокоює: наявні вакцини залишаються ефективними проти "Франкенштейна". Однак щеплення наразі рекомендоване насамперед для людей із груп ризику - осіб віком понад 65 років, людей із хронічними захворюваннями та вагітних.

"У сфері громадського здоров’я нас передусім цікавить навантаження на систему. Наразі лікарні не перевантажені, ситуація контрольована", - наголосив експерт.

До речі, лікарі відзначають, що COVID-19 дедалі більше набуває сезонного характеру, подібного до грипу. Вакцинація відтепер відбувається за аналогічним принципом - з акцентом на захист вразливих груп населення у періоди сезонних спалахів.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
COVID Хвороби Здоров'я
Новини
Шатдаун у США вплине на постачання зброї Україні? Що кажуть у МЗС
Шатдаун у США вплине на постачання зброї Україні? Що кажуть у МЗС
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим