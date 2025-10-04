ua en ru
"Франкенштейн" атакует Европу: что известно о новом варианте COVID-19

Европа, Суббота 04 октября 2025 00:33
"Франкенштейн" атакует Европу: что известно о новом варианте COVID-19 Иллюстративное фото: COVID-19 атакует Европу (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Европе стремительно распространяется новый вариант COVID-19 под названием "Франкенштейн", который отмечается повышенной заразностью и вызывает беспокойство среди медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SRF.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), уже в начале сентября новый вариант коронавируса XFG, получивший неофициальное название "Франкенштейн", составил более 80 % новых зарегистрированных случаев COVID-19 на континенте, фактически став доминантным штаммом.

Инфекционист Алессандро Диана, эксперт информационно-вакцинальной платформы InfoVac, в интервью швейцарскому телевидению RTS объяснил, что новый вариант является сочетанием двух подвариантов "Омикрона". По его словам, люди, которые сейчас имеют симптомы, похожие на простуду - боль в горле, ломоту в теле, насморк - вполне могут быть инфицированы именно этим вариантом COVID-19.

Несмотря на повышенную заразность, вариант XFG не считается более опасным, чем предыдущие штаммы. Симптомы остаются похожими на типичную респираторную инфекцию: насморк, боль в горле, боль в мышцах и общее недомогание.

Диана успокаивает: имеющиеся вакцины остаются эффективными против "Франкенштейна". Однако прививки пока рекомендованы прежде всего для людей из групп риска - лиц старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и беременных.

"В сфере общественного здоровья нас прежде всего интересует нагрузка на систему. Сейчас больницы не перегружены, ситуация контролируемая", - подчеркнул эксперт.

Кстати, врачи отмечают, что COVID-19 все больше приобретает сезонный характер, подобный гриппу. Вакцинация отныне происходит по аналогичному принципу - с акцентом на защиту уязвимых групп населения в периоды сезонных вспышек.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

