France 24 зняв скандальний сюжет про окупантів: у МЗС анонсували відповідальність

"Репортаж France 24 про те, що російські війська готуються вбити українців, є ганьбою для журналістики. Виїзд на окуповані території без згоди України є порушенням законодавства України, і ті, хто бере участь у таких діях, нестимуть відповідальність згідно із законом", - наголосив Ніколенко.

Що передувало

Учора, 13 квітня, на сайті французького телеканалу France 24 оприлюднили сюжет, у якому журналісти показували підготовку російських окупантів до боїв під час можливого контрнаступу України.

Вони приїхали на тимчасово окуповані території та брали коментарі у солдатів РФ, які розповсюджували прокремлівську пропаганду. Також у відео була присутня пропагандистська символіка країни-агресора.

Станом на вечір 14 квітня сюжет був видалений з сайту France 24. Зараз під час його відкриття видає помилку 404.