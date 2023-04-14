France 24 снял скандальный сюжет об оккупантах: в МИД анонсировали ответственность

"Репортаж France 24 о том, что российские войска готовятся убить украинцев, является позором для журналистики. Выезд на оккупированные территории без согласия Украины является нарушением законодательства Украины, и те, кто участвует в таких действиях, будут нести ответственность согласно закону", - подчеркнул Николенко.

Что предшествовало

Вчера, 13 апреля, на сайте французского телеканала France 24 обнародовали сюжет, в котором журналисты показывали подготовку российских оккупантов к боям во время возможного контрнаступления Украины.

Они приехали на временно оккупированные территории и брали комментарии у солдат РФ, которые распространяли прокремлевскую пропаганду. Также в видео присутствовала пропагандистская символика страны-агрессора.

По состоянию на вечер 14 апреля сюжет был удален с сайта France 24. Сейчас при его открытии выдает ошибку 404.