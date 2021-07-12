На фракцию "Слуга народа" вызвали глав Минэкономики и Минфина

На заседание фракции "Слуга народа" вызвали первого вице-премьер-министра, министра экономики Алексея Любченко и министра финансов Сергея Марченко. На фракции обсудят проект закона №5600 об изменениях ставок налогообложения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СН.
"Мы вызвали на фракцию первого вице-премьер-министра, министра экономики Алексея Любченко и министра финансов Сергея Марченко. Все понимают, что эта законодательная инициатива является дискуссионной в обществе, а следовательно и среди депутатов как представителей общества", - заявил глава фракции Давид Арахамия.
Парламентарий отметил, что представители Кабмина должны разъяснить нардепам все новации, предусмотренные этим документом.
"Это необходимо для формирования общей позиции фракции перед голосованием в зале. Арахамия напомнил, что законопроект №5600 об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений инициировал Кабинет министров", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что законопроект №5600 - не о повышении налогов для граждан. По его словам, закон устраняет пробелы в налогообложении и ликвидирует немотивированные льготные нормы.
Как писало РБК-Украина, в начале июля парламент принял этот документ за основу.