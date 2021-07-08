Не о повышении налогов: в Раде прокомментировали изменения в Налоговый кодекс по ставкам
Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что законопроект №5600 об изменениях в Налоговый кодекс по ставкам налогообложения не о повышении налогов для граждан. ВР приняла его за основу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".
По его словам, закон устраняет пробелы в налогообложении и ликвидирует немотивированные льготные нормы, которые позволяли той или иной отрасли платить меньше налогов в бюджет.
"Сейчас мы убираем неправомерные льготы, которые появились при прошлых властях, когда каждый олигарх пролоббировал для своего бизнеса выгодные условия налогообложения - в сельском хозяйстве, в энергетике, в недропользовании. Это к вопросу, почему законопроект №5600 входит в антиолигархический пакет" , - сказал парламентарий.
Нардеп возразил, что этот проект забирает табачный акциз из бюджетов общин.
"Это еще один миф. Никто даже не обсуждает такую возможность. Речь идет лишь о переводе администрирования акциза (то есть сбора этого налога) с местного уровня (то есть с розничной сети) на общегосударственный (на уровень производителей)", - пояснил глава комитета.
По его словам, это улучшит платежную дисциплину и даст в бюджет плюс 2-3 млрд гривен ежегодно.
"Деньги не только останутся в общинах, их станет больше", - заверил нардеп.
Депутат отметил, что некоторые нормы закона подлежат доработке.
Напомним, в начале июля парламент принял этот документ за основу.