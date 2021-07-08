Не о повышении налогов: в Раде прокомментировали изменения в Налоговый кодекс по ставкам

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что законопроект №5600 об изменениях в Налоговый кодекс по ставкам налогообложения не о повышении налогов для граждан . ВР приняла его за основу.

По его словам, закон устраняет пробелы в налогообложении и ликвидирует немотивированные льготные нормы, которые позволяли той или иной отрасли платить меньше налогов в бюджет.

"Сейчас мы убираем неправомерные льготы, которые появились при прошлых властях, когда каждый олигарх пролоббировал для своего бизнеса выгодные условия налогообложения - в сельском хозяйстве, в энергетике, в недропользовании. Это к вопросу, почему законопроект №5600 входит в антиолигархический пакет" , - сказал парламентарий.

Нардеп возразил, что этот проект забирает табачный акциз из бюджетов общин.

"Это еще один миф. Никто даже не обсуждает такую ​​возможность. Речь идет лишь о переводе администрирования акциза (то есть сбора этого налога) с местного уровня (то есть с розничной сети) на общегосударственный (на уровень производителей)", - пояснил глава комитета.

По его словам, это улучшит платежную дисциплину и даст в бюджет плюс 2-3 млрд гривен ежегодно.

"Деньги не только останутся в общинах, их станет больше", - заверил нардеп.

Депутат отметил, что некоторые нормы закона подлежат доработке.