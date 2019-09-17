Парламентская фракция "Слуга народа" проводит закрытое заседание по обсуждению законопроектов, которые будут рассматриваться на пленарной неделе. Об этом РБК-Украина рассказал источник во фракции "Слуга народа".

Собеседник агентства отметил, что вопрос обновления Центральной избирательной комиссии пока еще не обсуждали.

"Сейчас на заседании фракции мы обсуждаем законопроекты. Вопрос ЦИК пока не обсуждался. Обсуждаются на фракции вопросы, касающиеся работы фракции, законопроектов и парламента", - сообщил источник.

Напомним, 16 сентября председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может предложить Верховной раде кандидатуры в новый состав Центральной избирательной комиссии уже на этой пленарной неделе.

Как писало РБК-Украина ранее, Разумков анонсировал, что на этой пленарной неделе Верховная рада Украины рассмотрит около 40 законопроектов. По его словам, на этой пленарной неделе депутаты сосредоточатся на законопроектах, которые должны быть рассмотрены во втором чтении.