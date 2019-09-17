Парламентська фракція "Слуга народу" проводить закрите засідання з обговорення законопроектів, які розглядатимуться на пленарному тижні. Про це РБК-Україна розповіло джерело у фракції "Слуга народу".

Співрозмовник агентства зазначив, що питання оновлення Центральної виборчої комісії поки ще не обговорювали.

"Наразі на засіданні фракції ми обговорюємо законопроекти. Питання ЦВК поки не обговорювалось. Обговорюються на фракції питання, які стосуються роботи фракції, законопроектів та парламенту", - повідомило джерело.

Нагадаємо, 16 вересня голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що президент України Володимир Зеленський може запропонувати Верховній раді кандидатури до нового складу Центральної виборчої комісії вже на цьому пленарному тижні.

Як писало РБК-Україна раніше, Разумков анонсував, що на цьому пленарному тижні Верховна рада України розгляне близько 40 законопроектів. За його словами, на цьому пленарному тижні депутати зосередяться на законопроектах, які повинні бути розглянуті в другому читанні.