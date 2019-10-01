Фракция Порошенко выдвинула требования на согласительном совете

Фракция Петра Порошенко "Европейская солидарность" на согласительном совете выдвинула свои требования. Их озвучила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Геращенко назвала такие требования:

"1. Вызвать министра МИД украины Вадима Пристайко, который должен подтвердить приоритеты Украины (вступление в НАТО и ЕС).

2. Вызвать генпрокурора Руслана Рябошапку и требовать объяснений, насколько он зависим от президента. Или он получал команды от Зеленского открывать производство?

3. Восстановить день правительства, потому что Украина – парламентско-президентская республика, поэтому правительство должно уважать парламент".