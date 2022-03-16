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Фракция ОПЗЖ самораспустилась в Херсоне и Винницком облсовете

Фото: народный депутат из фракции "ОПЗЖ" Виктор Медведчук (zagittya.com.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Город Херсон и Винницкий областной совет лишились "ОПЗЖ". Фракция приняла решение о самороспуске.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

"Во время войны, и особенно после победы Украины, мы не позволим даже намека на российские нарративы (всем кому это по душе - дорога в Россию уже сегодня). Надеюсь, это четко поняли депутаты на всех уровнях и во всех общинах. Харьков, Мелитополь, Херсон и все остальные наши города - это Украина! Без каких-либо компромиссов",- пишет Шурляк.

Глава партии "Слуга народа", призвала другие фракции "ОПЗЖ" принимать соответствующие решения на опережение и присоединяться к флешмобу "УкраїнаБезОПЗЖ".

Война России против Украины продолжается двадцать один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Российская ФедерацияУкраинаХерсонВинницкая область