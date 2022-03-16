Фракція ОПЗЖ саморозпустилась у Херсоні та Вінницькій облраді

Місто Херсон та Вінницька обласна рада позбулися "ОПЗЖ". Фракція прийняла рішення про саморозпуск.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк.
"В час війни, і особливо після перемоги України, ми не дозволимо, навіть, натяку на російські наративи (всім кому це до душі - дорога в Росію вже сьогодні). Сподіваюся, це чітко зрозуміли депутати на всіх рівнях і у всіх громадах. Харків, Мелітополь, Херсон та всі інші наші міста - це Україна! Без будь-яких компромісів",- пише Шурляк.
Голова партії "Слуга народу", закликала інші фракції "ОПЗЖ" приймати відповідні рішення на випередження та приєднуватися до флешмобу "УкраїнаБезОПЗЖ".
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