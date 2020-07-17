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Фракция "Голос" заявила о переходе в оппозицию

Киев, Пятница 17 июля 2020 11:18
Фракция "Голос" заявила о переходе в оппозицию
Фото: фракция "Голос" (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Такое заявление опубликовали 17 июля

Политическая партия "Голос" заявила, что переходит в оппозицию к действующей власти. Такое заявление опубликовали 17 июля.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

В заявлении говорится, что партия монобольшинства голосует в турборежиме в том числе и за "плохие" законы, а президент Владимир Зеленский не называет Россию агрессором.

Напомним, у Зеленского пока не видят причин для досрочного прекращения полномочий парламента, считая его "явно работоспособным".

Отметим, Владимир Зеленский назвал условие для роспуска парламента 9-го созыва.

При этом лидер президентской фракции Давид Арахамия сказал, что расценивает вероятность досрочного прекращения каденции Верховной рады в 40%, ранее он прогнозировал 75%-вероятность такого роспуска.

Как ранее писало РБК-Украина, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что вероятность досрочного роспуска Верховной рады составляет 15%.

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