Фракция БПП будет голосовать за инаугурацию Зеленского 20 мая

На заседании фракции "Блок Петра Порошенко" принято решение голосовать за проведение инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель правительства в парламенте, нардеп от фракции БПП Вадим Денисенко.

Отметим, что сам новоизбранный президент настаивает на проведении инаугурации 19 мая.

"Люди будут голосовать так как хотят, но официально фракция приняла решение голосовать 20 числа", - заявил Денисенко.

В свою очередь заместитель главы фракции Сергей Березенко заявил, что часть фракции будет также голосовать за 19 мая.

"Мы будем точно голосовать за инаугурацию. Большая часть за 19-е число, и подавляющее большинство фракции - 20 числа. Есть одна проблема, связанная с 19 мая. Это чествование памяти жертв политических репрессий. Это принципиальная позиция части наших депутатов. За 20 проголосовали все единогласно, поэтому мы за это будем голосовать", - пояснил он.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины дал разъяснение по поводу инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. В КСУ сообщили, что приведение президента Украины к присяге осуществляет глава Конституционного суда Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, первый замглавы комитета по вопросам регламента и организации работы ВР Павел Пинзеник заявил, что председатель Верховной рады Андрей Парубий должен провести дополнительные консультации с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским по принятию общего решения о дате проведения инаугурации.