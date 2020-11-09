ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Возобновление е-декларирования: почти все фракции зарегистрировали законопроекты

Автор: Марианна Присяжнюк

Почти все депутатские фракции и группы зарегистрировали свои законопроекты, которые касаются восстановления е-декларирования. Рада планирует рассмотреть эти законопроекты на следующей неделе.

Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Глава парламента отметил, что законопроект №4304, соавтором которого является он сам, не удалось рассмотреть, поскольку в последний момент был внесен альтернативный законопроект.

"Мы бы это смогли бы сделать, но в последний момент, после того, как законопроект был рассмотрен на комитете, был рекомендован к принятию и за основу и в целом, дальше появился альтернативный законопроект, который затормозил этот процесс", - сказал Разумков.

Он добавил, что в результате в Раде зарегистрированы несколько законопроектов, касающихся восстановления е-декларирования.

"Почти все депутатские фракции и группы зарегистрировали свои законопроекты относительно того, как надо урегулировать ситуацию и какие изменения вносить в Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы эта статья эффективно работала", - сказал Разумков.

Он добавил, что на следующей неделе Рада "сможет рассмотреть и этот законопроект, и все другие".

Самые читаемые новости

Отметим, комитет по вопросам антикоррупционной политики рассмотрит альтернативный законопроект №4304-1 нардепа Александра Дубинского во вторник, 10 ноября. Рассмотрение начнется в 12:00.

После того, как комитет предоставит заключение по всем альтернативным проектам, парламентарии смогут перейти к рассмотрению этих законов в сессионном зале.

Ранее сообщалось, что народные депутаты проголосовали за то, чтобы законопроект №4304 о восстановлении е-декларирование рассмотреть на следующей пленарной неделе.

Как писало РБК-Украина, данный законопроект внесли в парламент 2 ноября.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Декларации о доходах