Відновлення е-декларування: майже всі фракції зареєстрували законопроекти

Майже всі депутатські фракції та групи зареєстрували свої законопроекти, які стосуються відновлення е-декларування. Рада планує розглянути ці законопроекти наступного тижня.

Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Глава парламенту зазначив, що законопроект №4304, співавтором якого є він сам, не вдалося розглянути, оскільки в останній момент було внесено альтернативний законопроект.

"Ми б це змогли зробити, але в останній момент, після того, як законопроект був розглянутий на комітеті, який був рекомендований до прийняття і за основу, і в цілому, далі з’явився альтернативний законопроект, який загальмував цей процес", - сказав Разумков.

Він додав, що в результаті в Раді зареєстровані кілька законопроектів, що стосуються відновлення е-декларування.

"Майже всі депутатські фракції та групи зареєстрували свої законопроекти, як треба врегульовувати ситуацію та які зміни вносити до Кримінально-процесуального кодексу, щоб ця стаття ефективно працювала", - сказав Разумков.

Він додав, що на наступному тижні Рада "зможе розглянути і цей законопроект, і всі інші".

Зазначимо, комітет з питань антикорупційної політики розгляне альтернативний законопроект №4304-1 нардепа Олександра Дубінського у вівторок, 10 листопада. Розгляд розпочнеться о 12:00.

Після того, як комітет надасть висновок по всіх альтернативних проектах, парламентарі зможуть перейти до розгляду цих законів у сесійній залі.

Раніше повідомлялося, що народні депутати проголосували за те, щоб законопроект №4304 про відновлення е-декларування розглянути на наступному пленарному тижні.

Як писало РБК-Україна, даний законопроект внесли в парламент 2 листопада.