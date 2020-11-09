ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Відновлення е-декларування: майже всі фракції зареєстрували законопроекти

Автор: Маріанна Присяжнюк

Майже всі депутатські фракції та групи зареєстрували свої законопроекти, які стосуються відновлення е-декларування. Рада планує розглянути ці законопроекти наступного тижня.

Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Глава парламенту зазначив, що законопроект №4304, співавтором якого є він сам, не вдалося розглянути, оскільки в останній момент було внесено альтернативний законопроект.

"Ми б це змогли зробити, але в останній момент, після того, як законопроект був розглянутий на комітеті, який був рекомендований до прийняття і за основу, і в цілому, далі з’явився альтернативний законопроект, який загальмував цей процес", - сказав Разумков.

Він додав, що в результаті в Раді зареєстровані кілька законопроектів, що стосуються відновлення е-декларування.

"Майже всі депутатські фракції та групи зареєстрували свої законопроекти, як треба врегульовувати ситуацію та які зміни вносити до Кримінально-процесуального кодексу, щоб ця стаття ефективно працювала", - сказав Разумков.

Він додав, що на наступному тижні Рада "зможе розглянути і цей законопроект, і всі інші".

Популярні новини

Зазначимо, комітет з питань антикорупційної політики розгляне альтернативний законопроект №4304-1 нардепа Олександра Дубінського у вівторок, 10 листопада. Розгляд розпочнеться о 12:00.

Після того, як комітет надасть висновок по всіх альтернативних проектах, парламентарі зможуть перейти до розгляду цих законів у сесійній залі.

Раніше повідомлялося, що народні депутати проголосували за те, щоб законопроект №4304 про відновлення е-декларування розглянути на наступному пленарному тижні.

Як писало РБК-Україна, даний законопроект внесли в парламент 2 листопада.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Декларації про доходи