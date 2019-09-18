Во фракции "Слуга народа" перепишут закон об императивном мандате

Фракция "Слуга народа" доработает закон об императивном мандате, который ранее предусматривал обязанность нардепов входить во фракции партий, от которых они прошли в Верховную раду. Об этом РБК-Украина сообщил источник во фракции "Слуга народа".

По словам депутатов, законопроект №1038 ошибочно попал в повестку дня сессии. Депутаты от списка "СН" были готовы его голосовать. Однако фракция решила снять его с рассмотрения из-за того, что концепцию проекта не поддержали мажоритарщики.

"Проект снят с рассмотрения. По крайней мере в старой редакции его не будут рассматривать. Не будут рассматривать ни №1038, ни №1045. Его не будет в повестке дня в октябре", - пояснил собеседник агентства.

Вместе с тем во фракции уверяют, что не отказались от проекта. Так, руководители 15-ти фракционных подгрупп были делегированы создать рабочую группу по доработке законопроекта. Кроме того, в рабочую группу вошли и депутаты, избранные в округах. Первое заседание группы уже состоялось 17 сентября, впрочем нардепы заверили, что доработка будет длиться долго.

"Речь была о №1038, согласно которому депутат обязуется вступать во фракцию политпартии, от которой был избран. Против этой нормы замечаний не было, как раз мажоритарщики с этим соглашаются. Дискуссия возникала из-за формулировки о том, что фракция может принять решение о потере мандата или об исключении из фракции. Депутаты хотели бы прояснить критерии", - пояснили во фракции.

В частности, при разработке новой идеи проекта планируют внимательно присмотреться к опыту других стран.

Напомним, "СН" решила снять с рассмотрения законопроект об императивном мандате народного депутата, о чем сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он подчеркивал, что надо разработать новый законопроект, который будет удовлетворять всех.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР рекомендовал Раде принять законопроект №1038 "О внесении изменений в закон "О статусе народного депутата Украины" (о приведении закона "О статусе народного депутата Украины" в соответствие Конституции Украины), поданный представителем президента в Конституционном суде Федором Вениславским.