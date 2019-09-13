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Фракція "Слуга народу" має кандидатів до нового ЦВК

Новини » Політика    13.09.2019 - 14:17
Фракція "Слуга народу" має кандидатів до нового ЦВК
Фото: Давид Арахамія (УНІАН)

Фракція "Слуга народу" має 35 кандидатів

Фракція "Слуга народу" має 35 претендентів на кандидатів до нового складу Центральної виборчої комісії. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в неділю буде створений short-list цих кандидатів.

"У нас зараз є 35 кандидатів, з яких треба зробити short-list, щоб люди нормально виглядали з професійної точки зору. В неділю хтось буде працювати над тим, щоб зробити цей short-list і провести всі остаточні співбесіди. Потім подавати", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, після розпуску Центральної виборчої комісії, депутатські фракції зможуть подавати своїх кандидатів вже завтра, 14 вересня.

РБК-Україна писало, що фракція "Слуга народу" планує змінити закон про Центральну виборчу комісію. Фракція планує змінити кількість членів Центрвиборчкому. ЦВК хочуть скоротити до 15 членів комісії.

Зазначимо, сьогодні Верховна рада України розпустила нинішній склад Центральної виборчої комісії. Таким чином, парламент схвалив подання президента України Володимира Зеленського.

Фракції зможуть подавати кандидатів у ЦВК з завтрашнього дня Фракція "Слуга народу" планує змінити закон про ЦВК
Новини України Центральна виборча комісіяСлуга народа
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