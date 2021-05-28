У фракції Меркель закликали Берлін переглянути позицію щодо постачання зброї Україні

Німецький депутат і експерт з зовнішньої політики від Християнсько‑соціального союзу Томас Ерндль закликав уряд Німеччини переглянути позиції щодо постачання зброї Україні . Він наголосив, що Німеччина повинна зробити внесок у посилення безпеки України.

Як заявив Ерндль, обороноздатність України відіграє важливу роль у стабільності Європи, тому поставки зброї в Україну не повинні бути табу. Він закликав правлячий блок ХДС/ХСС переосмислити цю позицію.

"Очевидно, що український флот, наприклад, навряд чи є стійким, а ППО недостатньо оснащена. Потрібні дії, які виходять за рамки приладів нічного бачення або виявлення мін. Росія масово переозброїлася в окупованих районах і нещодавно стояла на українському кордоні з понад 100 тисячами солдатів. Існує різкий дисбаланс у військових силах. Ми не повинні так підводити партнера", - сказав він.

Депутат пояснив, що у 2014 році німецька влада утримувалася від постачання зброї Україні, оскільки "ситуація на Донбасі була заплутаною".

"Не було зрозуміло, наскільки Росія була залучена з боку сепаратистів. Тепер ми повинні усвідомити, що агресія Росії зростає, що міжнародні угоди порушуються знову і знову. Тому нам доводиться переосмислювати ситуацію в Україні", - зазначив політик.

Ерндль також нагадав про загострення ситуації на Донбасі, яке призвело до загибелі десятків українських військових з початку 2021 року, а також про застій у переговорах щодо врегулювання конфлікту.

"На жаль, зустріч у нормандському форматі вже довгий час не відбувалася. Поки Москва не дуже конструктивна, ми повинні робити внесок у посилення безпеки України", - наголосив депутат.